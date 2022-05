Gamer PC? Da Unieuro il kit accessori completo è scontato del 35%

In seguito all'importante sconto di Unieuro su un TV Samsung 8K, torniamo a dare un'occhiata su queste pagine alle promozioni lanciate in ambito tech dalla popolare catena. Infatti, è stata avviata un'offerta su un kit per videogiocatori PC.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l'Activision Playsmart Super Bundle Evo Kit viene ora proposto a un prezzo di 129,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo del kit ammontava a 199,99 euro, dunque si possono risparmiare 70 euro e lo sconto è del 35%. La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Passione Casa di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 19 maggio 2022.

Potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per coloro che dispongono di un PC da gaming e vogliono completare la propria postazione senza spendere troppo. Infatti, il kit include una sedia da gaming, una tastiera, un mouse, delle cuffie e un tappetino per il mouse. Insomma, a un prezzo tutto sommato "contenuto" è possibile, se non si hanno esigenze particolari, sistemare un po' del tutto la propria esperienza lato PC gaming.

Per il resto, se state cercando ciò che manca nel bundle, ovvero un computer prestante, vi ricordiamo che in questo periodo MediaWorld ha lanciato alcune offerte su PC da gaming (anche fissi). Certo, i prezzi non sono propriamente dei migliori da quel punto di vista in questo momento, ma se volete andare "all-in" ora sapete dove rivolgere lo sguardo.