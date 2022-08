Gamescom 2022, Asus ROG tra Ryzen 7000 e maestosi monitor OLED

Dopo un primo sguardo alle foto del Ryzen 5 7600X, torniamo a gustarci i preparativi per l'annuncio ufficiale, con i reveal delle società partner: è il turno di Asus, vulcanica come sempre con le sue schede madri di nuova generazione ma anche tanto altro al Gamescom 2022.

La rivoluzione Ryzen, con socket AM5 e nuova interfaccia LGA, passerà per piattaforme sviluppate ad hoc, tra cui la X670 e la X670E. Per l'occasione, Asus ha svelato le sue ROG Crosshair X670E Gene, ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, le nuove ProArt e Prime, tutte con supporto PCIe 5.0 e DDR5, che vanno ad aggiungersi alla gamma già presentata negli scorsi mesi, tra cui la X670E Hero e la X670E-E Gaming WiFi.

Insomma, come da tradizione in casa Asus ci sarà l'imbarazzo della scelta.

In quel di Colonia, tuttavia, c'è stato spazio anche per altre sorprese. Tra tutte, a rubare la scena è stata la nuova gamma di monitor Asus ROG Swift OLED, accompagnata anche dai ROG Strix PG27UQR, XG32UQ e XG32AQ con pannello Fast IPS.

A colpire sono stati sicuramente i primi. Attesi da tantissimi appassionati da tutto il mondo, finalmente i pannelli OLED sbancano ufficialmente sulla scrivania con due modelli, PG42UQ e PG48UQ, rispettivamente da 42 e 48 pollici, con risoluzione 4K e copertura DCI-P3 del 98%, garantendo al contempo una frequenza di aggiornamento elevata e che, in overclock, raggiunge i 138 Hz.