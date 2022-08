Alla Gamescom debutta Alexa Game Control: Dead Island 2 si gioca solo con la voce

Alla Gamescom 2022 c’è anche stato spazio per Alexa. Amazon infatti ha svelato un nuovo strumento battezzato Alexa Game Control, progettato per consentire ai giocatori di utilizzare i comandi vocali in linguaggio naturale in modo che possano giocare.

Il primo gioco che sfrutterà questa tecnologia sarà Dead Island 2. Con Alexa Game Control, gli utenti saranno in grado di interagire con gli NPC e cambiare arma semplicemente usando la propria voce. Interessante anche notare come non sia necessario nemmeno pronunciare la parola d’attivazione “Alexa”, tanto meno avere uno dei dispositivi Echo di Amazon. Il colosso degli e-commerce spiega anche che questo sistema funzionerà con “qualsiasi microfono o auricolare collegato al proprio PC o console”.

Chiaramente, Alexa Game Control sarà disponibile se si è connessi ad internet, ma è facoltativo e non richiesto per poter giocare offline, come confermato da un portavoce di Amazon a The Verge.

In Dead Island 2 i giocatori avranno la possibilità di usare la voce per navigare nel mondo di gioco o manipolare le orde di zombi.

Al lancio, Alexa Game Control sarà disponibile solo in inglese nel Nord America, ma Amazon ha già promesso l’arrivo in più paesi e lingue. Secondo il sito web di Alexa Game Control, il funzionamento è garantito solo con PC o Xbox, ma a lungo termine l’obiettivo è renderlo disponibile ovunque.