GameStop, addio al wallet NFT: era stato lanciato solo nel 2022

Nel 2022, GameStop è entrato nel mercato degli NFT con il suo wallet proprietario. Si trattava di un debutto tardivo e raffazzonato, con una piattaforma che non è mai davvero decollata tra l'utenza. Non stupisce dunque che, a poco più di un anno dal lancio, GameStop stia per chiudere il suo wallet NFT una volta per tutte.

Dei rumor sull'addio di GameStop agli NFT e al mondo delle criptovalute in generale si susseguono ormai da qualche mese: si tratta in entrambi i casi di mercati che non sono mai decollati tra i videogiocatori e che, anzi, si sono drasticamente contratti nel corso del 2022, al punto che oggi, dopo un anno e mezzo di lenta ripresa, i loro valori non sono ancora tornati ai massimi di fine 2021.

Dopo le dimissioni del CEO di GameStop Matthew Furlong e con delle azioni in caduta libera, il retailer videoludico americano ha deciso di terminare il supporto per il suo wallet e per gli NFT dal 1° novembre 2023. La notizia è arrivata tramite un banner su GameStop Wallet, che spiega semplicemente che "il supporto per GameStop Wallet terminerà il 1° novembre 2023".

Fortunatamente, gli utenti potranno ottenere e trasferire i propri NFT a partire dal 1° ottobre 2023, a patto di ricordare la loro passphrase segreta. "Ogni clienti dotato di una passphrase valida potrà recuperare il proprio account e trasferirlo su uno dei portafogli compatibili". Dal momento che il Wallet di GameStop è basato sulla blockchain di Ethereum, fortunatamente, il trasferimento dei token non-fungibili non dovrebbe essere troppo difficoltoso.

Alla luce di questo amaro epilogo, possiamo concludere che gli esperimenti di GameStop con gli NFT sono stati un buco nell'acqua da 100 milioni di Dollari. Il progetto non solo non è mai decollato, ma ha attirato durissime critiche da parte dei clienti della catena specializzata in videogiochi. Inoltre, l'azienda non ha saputo fare delle scelte oculate nel settore, stringendo una partnership con FTX tre mesi prima del suo tracollo e del processo a Sam Bankman-Fried, uno degli scandali più pesanti del settore crypto fino ad oggi.