GameStop esce dal mercato NFT: il marketplace digitale chiude a febbraio

Nel 2022, GameStop era entrato nel mondo degli NFT con un paio di progetti ad hoc, tra cui un wallet e un marketplace dedicati. Sfortunatamente, il tempismo scelto dell'azienda non è stato dei migliori: nel 2022, infatti, il mercato NFT è entrato in una crisi nera dalla quale non si è mai ripreso. E ora anche GameStop ne patisce le conseguenze.

Con un alert pubblicato sul portale NFT di GameStop, il colosso del settore videoludico ha annunciato che "GameStop ha deciso di chiudere il suo marketplace di NFT a causa del perdurare delle incertezze nella regolazione dello spazio crypto. A partire dal 2 febbraio 2024, i clienti non potranno più comprare, vendere o creare NFT. I tuoi NFT si trovano sulla blockchain e rimarranno accessibili e vendibili attraverso altre piattaforme".

Insomma, a giudicare dalle parole dell'azienda sembra che l'incertezza normativa del mondo delle criptovalute e dei token non-fungibili abbia imposto una decisione così drastica come la chiusura del marketplace NFT a meno di due anni dal suo lancio. Tuttavia, possiamo anche ipotizzare che lo stato del mercato degli NFT non abbia contribuito positivamente: al contrario delle criptovalute, che hanno registrato una lenta ripresa negli ultimi mesi (con Bitcoin che ha superato i 45.000 Dollari nei primi giorni del 2024), i token non-fungibili non sono mai usciti dalla crisi che ha travolto il mondo crypto nel 2022.

La notizia della chiusura del marketplace di NFT di GameStop, comunque, era nell'aria già da tempo: ad agosto, infatti, è stato annunciato che anche il wallet NFT di GameStop sarebbe stato abbandonato nel giro di qualche mese, con una sua totale chiusura a novembre 2023. L'addio al marketplace NFT, dunque, appare come un logico secondo passo verso il totale disimpegno della compagnia rispetto al settore crypto, che si sarebbe rivelato meno redditizio di quanto inizialmente previsto.