GameStop ha iniziato ufficialmente a vendere schede video NVIDIA in USA

Il mondo del PC gaming non sta vivendo un periodo esattamente roseo, a causa della carenza di scorte, soprattutto per quel che concerne le schede video. Nonostante tutto, GameStop ha deciso di lanciarsi in questo mercato, perlomeno negli USA.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, il noto rivenditore di videogiochi sta iniziando a proporre ai suoi clienti, mediante il sito Web ufficiale dedicato al mercato statunitense, la possibilità di acquistare schede video NVIDIA. Per certi versi può essere vista come una scelta atipica, vista la situazione attuale in campo di GPU.

In realtà, al momento alcune schede video non sembrano essere disponibili (c'è chi afferma siano andate sold out in un tempo molto ristretto), ma è presente l'apposita pagina dedicata. L'intenzione di GameStop è tuttavia chiara, in quanto, come fatto notare anche da PC Gamer, il volantino relativo alla settimana attuale si concentra anche sul mondo delle schede video. Insomma, in USA la strada è segnata.

Chiaramente, per il momento noi italiani siamo coinvolti fino a un certo punto, ma risulta interessante vedere l'apertura di GameStop alle GPU in ottica globale. Infatti, non è da escludere che in futuro il rivenditore decida di espandere questa possibilità anche ad altri mercati. Per il momento non c'è nulla di ufficiale per l'Italia, ma staremo a vedere.