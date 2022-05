GameStop: il marketplace NFT è dietro l'angolo, potrebbe essere lanciato a giugno

Che GameStop stia per entrare nel mercato NFT è cosa ormai nota. Restano invece quasi sconosciuti i tempi e le modalità con cui la catena di negozi videoludici farà il suo ingresso nel mondo dei token non-fungibili. Oggi, grazie ad alcune informazioni trapelate in rete, scopriamo la finestra di lancio del marketplace NFT di GameStop.

Sono ormai diversi giorni che sembra che qualcosa si stia muovendo per GameStop NFT, come prova un criptico tweet dell'account dedicato ai token non-fungibili della catena di negozi di videogiochi. Il post, pubblicato nel pomeriggio di ieri e che trovate in calce a questa notizia, riporta semplicemente le due lettere "gm!", ovvero "good morning!", e sembra indicare che il lancio del portale NFT di GameStop sia imminente.

Nello specifico, il marketplace NFT di GameStop potrebbe andare online molto prima del previsto, ossia tra l'1 e il 30 giugno prossimi, nonostante la compagnia non abbia ancora fornito alcuna finestra di lancio per il portale. A speculare in favore di un lancio così vicino è il portale americano WCCFTech, che riporta alcune dichiarazioni del fondatore della collezione NFT Immutable X, Robbie Ferguson.

Nel mese di aprile, Ferguson aveva spiegato che la collezione di token Immutable X sarebbe stata lanciata su quattro martkeplace NFT diversi nel giro di 8-12 settimane. Se la deadline riportata dall'esperto di blockchain fosse confermata, i token di Immutable X dovrebbero fare il loro debutto proprio nel corso del mese di giugno.

Secondo i rumor, uno degli store online di lancio di Immutable X sarebbe quello di GameStop, che dunque dovrebbe debuttare insieme alla collezione nel corso del prossimo mese. Accanto agli NFT di Immutable, comunque, GameStop NFT dovrebbe ospitare presto anche diverse altre collezioni, specie tra quelle a basso costo, e numerosi asset virtuali in-game per videogiochi basati sulla blockchain e Metaversi.