A tutto Gaming: i PC e notebook Erazer sbarcano anche da Euronics

A gennaio vi abbiamo mostrato in esclusiva le nostre foto in diretta dall'evento Erazer per la presentazione della gamma 2023, con tanto di laptop raffreddati a liquido con AIO. Ma a che punto siamo in termini di diffusione del brand in Italia?

La novità più interessante, alle porte dell'estate, riguarda l'annuncio dell'espansione di Medion ed Erazer in Italia, andando ad abbracciare anche gli store fisici di Euronics. In particolare, i notebook e PC Medion ed Erazer sono pronti a invadere gli scaffali degli store Euronics Dimo, Tufano e negli Ipermercati Il Gigante.

Per celebrare la novità, nei rispettivi volantini i punti vendita proporranno anche delle offerte esclusive. Per esempio, da Euronics Dimo (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta) potrete trovare il notebook gaming Erazer Crawler E30 con Intel i7-12500H, RTX 3060 Ti, SSD PCIe M.2 da 1 TB e 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz.

Da Euronics Tufano (Lazio, Campania e Calabria) sarà possibile trovare i PC MEDION MD62466 E4251 con Intel N4020, 128 GB di archiviazione e 4 GB di RAM DDR4, e il MEDION MD62467 E15411 con Intel Core i5-1135G7, 512 GB di memoria su SSD PCIe e 8 GB di RAM DDR4.

Infine, negli Ipermercati Il Gigante si potrà trovare il notebook MD62478 E15415 (Intel Core i5-10210U, 256 GB SSD, 8 GB RAM DDR4).

Tutti i dispositivi saranno reperibili negli store e nei volantini dei punti vendita, ma non saranno gli unici. In Italia, spiega l'azienda, arriveranno anche i modelli Erazer Major X20 (di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dell'Erazer Major X20 in configurazione con i9 e RTX 4070) ed Erazer Crawler E40 (Intel Core i5-13500H (45W), RTX 4050, SSD PCIe M.2 4x4 da 512 GB, 16 GB di RAM DDR5 4800 MHz).