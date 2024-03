Gaming router MSI WiFi 6 Tri-Band in sconto A META' PREZZO su Amazon

Poco dopo aver riportato lo sconto sull’SSD Western Digital da 2 terabyte, torniamo a spulciare gli sconti di Amazon e mentre si avviano alla conclusione le offerte di Primavera 2024, segnaliamo una riduzione molto interessante - che non rientra in questo volantino - su un router da gaming Tri-Band.

Si tratta dell’MSI RadiX AX6600, che viene proposto a 128,86 Euro, il 52% in meno rispetto ai 267,39 Euro. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per giovedì se si effettua l’ordine entro 2 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate da 25,78 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Siamo di fronte ad un router WiFi 6 Tri-Band che supporta connessioni WLAD fino a 6600 Mbps (5GHz, 2.4GHz Wireless), dotato di AI QoS Priority, MU-MIMO, Beamforming, compatibilità WPA3, 2.5G WAN/LAN e 4 porte LAN 1G. Dotato di un sistema di raffreddamento basato su un layout interno caratterizzato da heatpipes e dissipatori di calore rivestiti in grafene, il router è anche facile da gestire tramite browser, software MSI Center ed MSI Router App per iOS ed Android.