Scuola, gioco e offerte da Unieuro: IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 a meno di 800 euro

Nelle ultime settimane abbiamo passato in rassegna i migliori propositi tech per un ritorno a scuola alla grande, complici le ottime offerte "Back to school" di Unieuro su un'ampia scelta di notebook dotati di grafica NVIDIA GeForce RTX.

Tra questi, una delle proposte più allettanti è rappresentata dall'offerta sul Lenovo IdeaPad Gaming 3 da Unieuro, proposto a meno di 1.000 con grafica dedicata RTX 3060 e processore AMD Ryzen 5 5600H.

Tuttavia, se siete alla ricerca di un notebook dal costo addirittura più contenuto, pescando nella stessa famiglia di prodotti troviamo sempre lui e sempre da Unieuro, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 ma dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, che come il resto della famiglia consente di ottenere il meglio della tecnologia RTX basata sul Deep Learning: insomma, il futuro del gaming tra Ray Tracing e DLSS.

Il prezzo, in questo caso, scende al di sotto della soglia psicologica degli 800 euro e rappresenta probabilmente uno dei best-buy dell'intera collezione.

Partiamo da 999 euro, in realtà un prezzo già di per sé contenuto, ma Unieuro in questi giorni lo propone ad appena 799 euro nella pagina dedicata del negozio online, per una riduzione del 19% sul prezzo di listino.

Il pannello scelto da Lenovo è un IPS FullHD da 15,6 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mentre a bordo, oltre all'ottima RTX 3050, troviamo anche il Ryzen 5 5600H, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di archiviazione su SSD NVMe. Sessioni multiplayer garantite dal WiFi 6 e connettività Bluetooth 5, ottima per mouse o headset wireless di nuova generazione.