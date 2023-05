Parte la Gaming Week Samsung con sconti e regali su TV e monitor

La Gaming Week di Samsung è pronta al decollo, con prodotti gaming in promozione e interessanti opzioni per migliorare la propria postazione da gioco con una nuova Smart TV o con un monitor dedicato.

Un periodo di sconti con la "esse" maiuscola: dopo il Galaxy Z Fold4 a 500 euro in meno su Amazon Italia, è arrivato il turno di accontentare i giocatori e Samsung non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro.

Inserendo il codice "GAMERS" in fase di checkout sullo shop ufficiale, infatti, si avrà diritto al 15% di sconto su una selezione di TV e monitor.

I monitor interessati dalla promo GAMERS sono gli Odyssey G30A, G32A, G40B, G50A, G55T, G65, G75T, G70B, G70NC, G75NB, G85NB, G95NA e il maestoso Ark (G97NB).

Le Smart TV coinvolte nell'iniziativa, invece, sono i Neo QLED 4K del 2022 QN90B, QN95B, mentre per la gamma 2023 sono presenti il QN95C e il QN90C, sempre in UltraHD. Guardando all'8K, sempre Neo QLED, troviamo invece QN900C (2023) e QN900B (2022).

Gli splendidi QD-OLED in promo sono il modello del 2022 S95B oltre al nuovo S90C. Chiude l'elenco i QLED Q80B e Q60B del 2022 e il Q80C del 2023.

Un'altra interessante promozione per giocatori prevede, con l'acquisto di una selezione di monitor, uno sconto del 20% su un drive SSD Samsung in promozione.