Gamma Huawei P30 riceve EMUI 12: feature di HarmonyOS arrivano anche in Italia

Il supporto alla gamma di smartphone Huawei P30 lanciata nel marzo 2019, esattamente tre anni fa, continua a essere garantito dalla società di Shenzhen anche a livello globale: giusto in queste ore, infatti, Huawei ha iniziato a distribuire l'aggiornamento EMUI 12 su Huawei P30 anche in Europa.

L’update in questione non comporta l’aggiornamento all’ultima iterazione del sistema operativo del robottino verde in quanto, come ben sappiamo, con il ban dall’utilizzo di Android tutto ciò che ora l’azienda può fare è rilasciare versioni differenti dell’interfaccia utente.

Il firmware in questione, stando a quanto segnalato da Huawei Central, è numerato 12.0.0.132 e pesa 5 GB. La distribuzione sul mercato del Vecchio Continente starebbe avvenendo senza intoppi e addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia, dato che inizialmente si prevedeva un rilascio attorno a metà aprile 2022.

Per controllare la disponibilità sui vostri Huawei P30 sarà sufficiente recarsi sulle Impostazioni di sistema e visitare la scheda dedicata agli aggiornamenti; dopodiché, premendo su Verifica aggiornamenti scoprirete se il vostro dispositivo mobile è pronto ad avviare il processo di download e installazione di EMUI 12. Si consiglia, dunque, di avere la batteria carica almeno al 50% prima di procedere.

Per quanto concerne le funzionalità introdotte, purtroppo non abbiamo alcun changelog ufficiale da cui riprenderle; tuttavia, Huawei Central ha ribadito che dovrebbero arrivare elementi direttamente da HarmonyOS, piattaforma proprietaria sviluppata proprio per far fronte al ban da Android.

Rimanendo nel mondo Huawei, giusto di recente abbiamo provato HUAWEI nova 9 SE, ultimo dispositivo mobile di fascia media rilasciato anche in Italia.