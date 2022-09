Gamma iPhone 13 in offerta su Amazon, si sfiora il minimo storico

Certo, Apple ha svelato la gamma iPhone 14 nella giornata di ieri aprendo ufficialmente le porte alla nuova generazione dei suoi flagship. Nel mentre, però, su Amazon potete trovare la gamma iPhone 13 in offerta a prezzi che, in certi casi, sfiorano il minimo storico.

Offerte Amazon su iPhone 13

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – verde: 910,20 euro

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro: 929 euro

Apple iPhone 13 Pro (128GB) – Grafite: 1.099 euro

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) – Grafite: 1.249 euro

Osservando nel dettaglio le cifre riportate con l’estensione Keepa sottomano, emerge che iPhone 13 e iPhone 13 Pro non sono così distanti dal loro prezzo più basso di sempre registrato sul portale di e-commerce statunitense. Si segnala, ovviamente, che ci riferiamo al prezzo per il taglio di memoria e il colore specifico riportato sopra nella voce dell’articolo: cambiando questi dettagli, naturalmente le cifre differiscono.

Amazon comunque garantisce la consegna gratuita anche in un giorno agli utenti Prime, e permette di effettuare il pagamento in 5 rate Tasso Zero secondo il suo piano o con piano a rate pensato da Cofidis, selezionabile al check-out. In aggiunta al dispositivo è possibile acquistare AppleCare+ pagando una quota tra 169 euro e 289 euro.

Sempre presso il portale statunitense potete trovare anche diversi laptop Lenovo IdeaPad al prezzo più basso di sempre.