La gamma Samsung Galaxy A nel 2022 riceverà una feature dei modelli top di gamma

Grandi novità in arrivo nel 2022 per la serie di smartphone Samsung Galaxy A: stando a recenti indiscrezioni, i follow-up di modelli come Galaxy A42, Galaxy A32 e Galaxy A22 5G dovrebbero finalmente ricevere una feature per la fotocamera presente già nei dispositivi mobili più costosi, perfetta per ottenere scatti notevolmente migliori.

Secondo il sito coreano The Elec, gli smartphone Galaxy A in arrivo il prossimo anno dovrebbero ottenere la stabilizzazione ottica dell’immagine, detta anche OIS, funzionalità decisamente importante per mantenere la fotocamera stabile ed evitare di compromettere qualsiasi scatto anche a causa di un movimento minimo, specialmente le fotografie in condizioni di scarsa illuminazione o le lunghe esposizioni.

Ovviamente, i tipster del settore già stanno riflettendo sui possibili compromessi dovuti dall’implementazione di questa tecnologia: si potrebbe vedere la rimozione di un’altra feature dagli smartphone Galaxy A, oppure un semplice aumento di prezzi che potrebbe fare storcere il naso a chi cerca riparo nei modelli meno costosi.

Tutte queste voci di mercato vanno prese con le pinze, come sempre, ma quando potranno ricevere una conferma da parte del colosso sudcoreano? Osservando lo storico dei rilasci della gamma Galaxy A nel corso degli ultimi anni, ci si dovrebbe attendere il debutto del primo, nuovo smartphone della serie a inizio 2022 o, anche se è meno probabile, fine 2021.

Samsung nella giornata di ieri ha presentato anche il nuovo sensore fotografico Samsung ISOCELL HP1 da 200MP.