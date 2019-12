La gamma di smartphone Redmi Note 8 ha già venduto 10 milioni di unità!

Dopo che Redmi Note 8 si è piazzato al primo posto della classifica degli smartphone più venduti durante il Black Friday su Amazon Italia, il risultato era nell'aria, ma adesso è ufficiale: la gamma di dispositivi Redmi Note 8 ha raggiunto il traguardo delle 10 milioni di unità vendute.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite la pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia, dove l'azienda cinese ha scritto: "Se state facendo fatica a trovarli ora sapete perché: la famiglia Redmi Note 8 sta andando a ruba in tutto il mondo! Grazie per aver dato fiducia a questi smartphone e averli consigliati con così tanto calore".

Per chi non lo sapesse, in Italia tramite i canali ufficiali sono arrivati solamente Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 8T, ma su Amazon Italia molte persone hanno comunque acquistato tramite rivenditori la versione "base" Redmi Note 8. D'altronde, lo smartphone è riuscito a prendere quanto di buono fatto dal suo precedessore (Redmi Note 7) e portarlo a un livello successivo.

Per quanto riguarda le differenze tra Redmi Note 8 e Redmi Note 8T, possiamo dire che quest'ultimo è il modello pensato per l'Europa (infatti dispone anche dell'NFC). Per il resto, le divergenze tra i due dispositivi non sono poi così marcate.

Vi ricordiamo che la gamma Redmi Note 8 è stata annunciata in Cina a fine agosto 2019. Questo significa che le 10 milioni di unità vendute sono state raggiunte in circa tre mesi.