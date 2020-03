La gamma di smartphone Xiaomi Mi 10 arriverà in Europa: ecco la data di lancio

In seguito alle vendite da record in Cina, molti appassionati del mondo smartphone si sono chiesti se i dispositivi della gamma Xiaomi Mi 10 arriveranno in Europa o meno, visto anche il momento non esattamente roseo che sta passando il settore. Ebbene, ora abbiamo una risposta ufficiale.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Android Central e come scritto da Xiaomi su Twitter, l'evento di lancio per il Vecchio Continente avverrà il 27 marzo 2020 alle ore 14:00 italiane. Insomma, bisognerà attendere ancora diverse settimane, ma almeno abbiamo una data da segnare sul calendario. D'altronde, la questione Coronavirus sta creando parecchi grattacapi ai produttori e quindi organizzare eventi non è semplice in questo momento.

Per chi non lo sapesse, gli smartphone coinvolti sono Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro (anche se in Europa potrebbe arrivare solamente uno dei due, staremo a vedere). Sotto la scocca, troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2,9 GHz, affiancato da una GPU Adreno 650, 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.0. In Cina, la variante da 8/128GB di Xiaomi Mi 10 costa 3999 yuan (circa 525 euro al cambio attuale, ma in Europa potrebbe avvicinarsi ai 600 euro).

Per maggiori dettagli su questi dispositivi, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla gamma Xiaomi Mi 10.