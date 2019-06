Il Garante dà l'ok al reset dei registri contro il telemarketing telefonico

Nuovo passo in avanti per la proposta di legge contro il telemarketing. Di recente il Garante della Privacy ha dato parere positivo alla proposta avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per il reset dei registri anti-telefonate.

Nel testo, disponibile a questo indirizzo, il presidente Antonello Soro ha anche fornito alcune indicazioni pratiche. Innanzitutto, l'Autorità sottolinea che l'iscrizione da parte degli utenti al nuovo registro delle opposizioni comporti un automatico reset dei consensi dati in precedenza. In questo modo gli utenti che non vogliono essere disturbati da operatori che effettuano telemarketing telefonico potranno partire da zero ed alla luce della nuova campagna informativa saranno in grado di dare consensi con una maggiore consapevolezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

Soro fornisce al ministero diretto da Luigi Di Maio anche un'altra idea, ovvero di far confluire nello stesso registri tutti gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici. Dallo scorso mese di Maggio infatti è possibile includere nel registro anche gli indirizzi postali, in quel caso per evitare di ricevere tramite Posta pubblicità non desiderate.

Il Garante, tramite questa nuova direttiva, mira a dare dei suggerimenti al Ministero per snellire e semplificare la procedura d'iscrizione al registro da parte dei cittadini, ormai sempre più stanchi dalle continue telefonate. Il nuovo regolamento è ancora nella fase di studio e dovrebbe includere anche un sistema per dare o negare il consento per determinate categorie pubblicitarie. Il Garante però sottolinea che si tratta di un sistema "di difficile esecuzione pratica" in quanto alcune aziende non gestiscono solo una specifica categoria di prodotti.