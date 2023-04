Il Garante per la Privacy: 'ChatGPT è un'aspirapolvere per i dati degli utenti'

Nel giorno in cui è in programma l’incontro tra OpenAI ed il Garante Per La Privacy, rimbalzano le dichiarazioni del componente del collegio dei garanti Guido Scorza in occasione del Report 2023 dell’Osservatorio per il Giornalismo Digitale.

Parlando del blocco di ChatGPT in Italia, Scorza sottolinea come si tratti di un “servizio che è un aspirapolvere di dati personali, anche perché ho l’impressione gli si racconti anche più di quello che raccontiamo di noi nella dimensione social che è già tantissimo”.

Secondo Scorza, si racconta troppo ad un servizio di cui si conosce troppo poco, soprattutto perchè l’algoritmo “è stato addestrato pescando a strascico da internet, libri e una serie di altre fonti ignote”.

Lo stesso componente del Collegio nel rapporto sottolinea anche la “quantità industriale di dati personali e non personali che oggi quell’algoritmo usa per fornire le risposte. Nessuno di noi della circostanza che questo sia avvenuto si è reso conto perché non siamo stati informati e a nessuno è stato chiesto se si volesse contribuire o no”.

Scorza evidenzia come “l’innovazione che travolge i diritti e la libertà non è tale” e sottolinea che anche la Germania, Francia ed Irlanda sono pronte a bloccare ChatGPT, sulla scia di quanto fatto dal nostro paese. L’Italia potrebbe aver realmente aperto una riflessione a livello mondiale.