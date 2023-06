Dal Garante per la Privacy stop allo scraping dei numeri telefonici sul web

Il Garante della Privacy, in un provvedimento dello scorso Maggio pubblicato nel bollettino settimanale, ha vietato al titolare del sito web “Trovanumeri.com” la costituzione e diffusione online di un elenco telefonico attraverso il web scraping.

Lo stesso titolare del sito web è stato anche intimato a pagare una sanzione di 60 mila Euro in quanto, spiega il Garante, “l’attuale quadro normativo non consente infatti la creazione di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal DBU, il data base unico che contiene i numeri telefonici e i dati identificativi dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile”.

Il Garante osserva anche come in questi anni siano arrivate numerosissime richieste di intervento in merito alla pubblicazione non autorizzata di nominativi, indirizzi e numeri di telefono anche di titolari di utenze riservate.

Gli accertamenti effettuati dall’Autorità hanno evidenziato che “titolare del sito non aveva un’idonea base normativa per trattare i dati, che sul sito mancavano le indicazioni per rivolgersi al titolare del trattamento come pure assente risultava la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati in caso di mancato funzionamento dell’apposito form” ed “anche nella breve informativa privacy pubblicata, non era indicato l’intestatario del sito, la cui identificazione ha richiesto lunghe indagini”.

Al termine dell’indagine il Garante ha dichiarato illecita la raccolta, ma anche la conservazione e la pubblicazione dei dati personali ed ha comminato ai gestori il pagamento di una sanzione di 60mila Euro.