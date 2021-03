Il gargantuesco Antonov An-225: l'aereo da carico più grande del mondo

I draghi non sono mai esistiti, ma c'è qualcosa in cielo che non fa sentire sicuramente la loro mancanza: l'Antonov An-225. Con un'apertura alare di 88 metri, una lunghezza di 84 metri e un peso (vuoto) di circa 285 tonnellate, questo è ufficialmente il più grande aereo cargo del mondo.

Durante l'anno del suo debutto, nell'ormai lontano 1988, l'aereo era circa il 50% più grande di qualsiasi aereo di linea che fosse stato visto prima. Il "Mriya" (che in ucraino significa sogno) è alimentato da sei enormi motori turbofan Ivchenko Progress D-18T, ciascuno in grado di pompare oltre 23 tonnellate di spinta al decollo.

Anche il suo carrello d'atterraggio è gigantesco, ed è composto da non meno di 32 ruote formate da 16 coppie. L'Antonov An-225 è stato progettato e costruito dai sovietici come un trasportatore super pesante, originariamente progettato per trasportare il razzo vettore Energiya e lo spazioplano Buran. Tuttavia, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'aereo rimase a terra per molti anni.

Fino a quando venne acquistato dalla compagnia ucraina Antonov Airlines. Il veicolo ha anche stabilito il record mondiale assoluto per il trasporto aereo di un singolo carico utile, un generatore di una centrale elettrica, di ben 187,6 tonnellate. Quanto carico può trasportare? Il carico utile massimo progettato del velivolo è di 250 tonnellate con una capacità di volume totale di 1.200 metri cubi. Si sta parlando, ad esempio, di 16 container aeronautici standard, 50 auto o un singolo pezzo pesante 200 tonnellate.

Questo, ricordiamo, è l'aereo in funzione più grande del mondo, anche se ci sono (e ci sono stati) aerei ancora più grandi. Il più grande in assoluto è sicuramente lo Stratolaunch, ma dovrà faticare non poco per raggiungere i traguardi effettuati dall'Antonov An-225.