Garmin, finalmente AMOLED: ecco i nuovi, splendidi Forerunner

Addio ai fasti di un tempo e ai display "transflettivi" che gli conferivano un'autonomia record; spazio all'alta risoluzione, all'esperienza d'uso e ai colori. Arrivano i nuovi Garmin Forerunner 965 e 265 e le cose iniziano a farsi davvero interessanti.

I nuovi smartwatch della serie Forerunner sono equipaggiati, infatti, con un brillante display AMOLED, ma gli amanti della batteria e dell'avventura potrebbero non doversi necessariamente tappare il naso: si parla di un massimo di 23 e di 15 giorni, rispettivamente per il Forerunner 965 e per il 265.

Il primo strizza l'occhio agli appassionati che cercano un dispositivo top di gamma, con elementi in titanio e una maggiore diagonale sul display, oltre a presentare il GPS con cartografia precaricata e feature esclusive per il tracciamento di specifiche attività sportive. Il suo prezzo consigliato è di 649,99 euro.

Quanto al 265, si tratta di un wearable che punta a un target molto più ampio, a partire dal taglio, a scelta tra 42 e 46 mm, e dal prezzo di 499,99 euro.

Nonostante ciò, si tratta comunque di uno smartwatch completo sul fronte dei sensori, sfoggiando ugualmente la misurazione di parametri come la saturazione di ossigeno nel sangue e la VO2.

Non ci resta che attendere le prime prove sul campo per scoprire se la nuova proposta del brand sarà capace di convincere come le punte di diamante dell'attuale collezione, tra cui il Garmin Fenix 7 che andrà nello spazio, sebbene si tratti di prodotti dedicati a ben altro pubblico.