Garmin, ancora down i servizi, ma l'azienda rassicura gli utenti: 'dati al sicuro'

Continuano i problemi ai servizi Garmin. Il produttore di dispositivi indossabili è letteralmente ostaggio di un ransomware che ha costretto gli ingegneri a sospendere tutte le attività ed i servizi, con ripercussioni disastrose sugli utenti che da tre giorni non riescono ad accedere a Garmin Connect ed alla piattaforma online.

L'azienda, in un lungo comunicato, ha voluto fare chiarezza sulla questione, rassicurando i clienti sulla sicurezza dei dati personali.

"Garmin sta attualmente subendo un'interruzione che riguarda i servizi, tra cui Garmin Connect e Garmin Pilot. A seguito di tale interruzione, alcune funzionalità e servizi non sono disponibili per i clienti. Sono interessati anche il call center per l'assistenza ed il customer care via mail. Stiamo lavorando per ripristinare il tutto il più rapidamente possibile e ci scusiamo per l'inconveniente" si legge nel primo comunicato.

Sul sito web italiano sono anche state pubblicate una serie di domande e risposte, che proponiamo di seguito.

Garmin Connect down - Cosa sta succedendo?

I dati degli utenti di Garmin Connect registrati durante l'interruzione potrebbero essere persi?

Sebbene Garmin Connect non sia accessibile, i dati relativi alle attività raccolti dai dispositivi Garmin durante l'interruzione sono memorizzati su di essi e verranno visualizzati in Garmin Connect alla prossima sincronizzazione.

Sono un cliente di inReach. Posso utilizzare la funzione SOS e inviare messaggi durante l'interruzione?

I servizi di SOS e messaggistica per i prodotti inReach sono pienamente funzionanti e non sono interessati dall'interruzione. Questo include il sito MapShare e la pagina di risposte alle email. Lo stato dei servizi inReach può essere verificato qui.

Ho un nuovo prodotto Garmin. Quando potrò accoppiarlo a Garmin Connect?

Stiamo facendo il possibile per ripristinare rapidamente le funzionalità di Garmin Connect. Lo stato dei servizi di Garmin Connect può essere verificato qui.

Come risultato dell'interruzione, i miei dati sono stati interessati?

Non vi è alcuna indicazione che l'outage abbia interessato i dati dell'utente, incluse le attività, i pagamenti o altre informazioni personali.