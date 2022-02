Garmin in futuro potrebbe lanciare smartwatch con ricarica solare

A qualche settimana dal lancio internazionale di OPPO Watch Free, smartwatch pensato prettamente per monitorare e migliorare il sonno, in rete si discute tra appassionati di dispositivi wearable di un interessante brevetto Garmin relativo a un display OLED per smartwatch capace di ricaricarsi con la luce del Sole.

Stando a quanto ripreso anche da TechRadar, il brevetto pubblicato presso lo USPTO nella giornata di ieri ci illustra chiaramente tale “modulo display integrato capace di raccogliere energia”. Questo è il modo in cui viene chiamata tale tecnologia, non altro che un pannello OLED con uno strato fotovoltaico, pensato per sostituire gli schermi ora utilizzati da Garmin sulla sua gamma di smartwatch pensati per lo sport.

Come spiegato dalla stessa società nei brevetti, “La durata della batteria è importante per questi dispositivi in quanto gli utenti si lamentano di dover smettere di indossare un dispositivo affinché si possa ricaricare. Sono stati fatti dei tentativi di dotazione di pannelli solari semitrasparenti sopra i display, ma questa sovrapposizione degrada la visibilità del modulo. Di conseguenza, è necessario un modulo di visualizzazione integrato per la raccolta di energia senza oscurarne la visualizzazione”.

Come si intende adottare questo espediente tecnico? Semplicemente intervallando le regioni di materiale fotovoltaico sul display con i sub-pixel rossi, verdi e blu per il pannello OLED. Non è noto quando questa tecnologia verrà utilizzata per la prima volta, tantomeno è certo il suo effettivo utilizzo. Se non altro, è una soluzione interessante da tenere sotto osservazione, specialmente in quanto potrebbe costituire un fattore chiave nella scelta di acquisto del consumatore finale.

