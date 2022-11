Garmin Instinct Crossover ufficiale, nuovo smartwatch rugged anche con ricarica solare

In seguito al lancio di Garmin Venu Sq 2 in Italia, la società statunitense introduce un altro smartwatch al suo portfolio: si tratta del Garmin Instinct Crossover, ultimo membro della gamma Instinct caratterizzato dal design analogico rugged con certificazione MIL-STD-810.

Lo smartwatch in questione è ibrido in quanto offre non soltanto il display digitale ad alta risoluzione visto anche nel modello Instinct 2, ma anche lancette luminescenti con rivestimento Super-LumiNova. Lato design il Garmin Instinct Crossover presenta una lente in vetro rinforzato (o Power Glass per la versione Solar), ghiera in polimeri fibrorinforzati e acciaio inossidabile, e cinturino in silicone. Lo schermo è monocromatico da 0,9 pollici e gode del trattamento antiriflesso.

Lo smartwatch, come già anticipato, gode della resistenza MIL-STD-810 e può operare sott’acqua fino a 10ATM. Non manca il supporto al GPS con Multi-GNSS, Garmin Pay, funzionalità per il fitness e il monitoraggio della salute come Sleep Score, Pulse Ox e VO2 Max, mentre lato batteria il produttore assicura 28 giorni di autonomia o 111 ore in modalità GPS. Nel caso del Garmin Instinct Crossover Solar con ricarica solare, invece, si arriva anche a 70 giorni o 553 ore con GPS.

Il prezzo di questo smartwatch parte da 549,99 euro, sale a 599,99 euro per il modello Garmin Instinct Crossover Solar Standard e arriva infine a 649,99 euro per la variante Garmin Instinct Crossover Solar Tactical, compatibile con i visori notturni e con supporto alla modalità Stealth.

Lo scorso agosto, invece, Garmin ha presentato Enduro 2, smartwatch multisport concepito per gare endurance.