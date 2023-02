Garmin lancia smartwatch ibrido Vivomove Trend, analogico e smart allo stesso tempo

A metà gennaio 2023 in rete si è discusso del possibile lancio dello smartwatch Vivomove Trend di casa Garmin, caratterizzato dal design ibrido. Ebbene, finalmente è arrivato sul mercato internazionale: in Italia viene venduto a 329,99 euro, vediamo le caratteristiche tecniche nel dettaglio.

L’orologio in questione si presenta con un design classico che sa essere elegante e sportivo allo stesso tempo, grazie anche alla disponibilità di quattro iterazioni nelle tonalità Cream Gold, Slate Peach Gold, Silver, accompagnate rispettivamente da toni French Grey, Black, Ivory e Mist Grey. All’apparenza sembra un orologio analogico data la dotazione di due lancette sotto la lente in vetro rinforzato ma, in realtà, è uno smartwatch a tutti gli effetti.

Toccando lo schermo touchscreen LCD, infatti, le lancette si spostano automaticamente alle 9:15 per lasciare spazio alle informazioni smart, dai dati sull’attività fisica alle notifiche di sistema per app di messaggistica e altro ancora. Naturalmente Garmin Vivomove Trend è compatibile con Android e iOS e supporta Garmin Pay per i pagamenti contactless. L’impermeabilità viene garantita a massimo 5ATM, mentre la batteria dura fino a 5-6 giorni a seconda del tempo di utilizzo come smartwatch o semplice orologio analogico.

I sensori in dotazione sono i tipici visti a oggi sui wearable, ovvero quelli per misurare stress, respirazione, battito cardiaco e monitorare il sonno. Inoltre, Vívomove Trend include la funzione Fitness Age di Garmin che considera l'età cronologica degli utenti, l'attività fisica settimanale, la frequenza cardiaca a riposo e l'IMC (o la percentuale di grasso corporeo) per stimare se il loro corpo è più giovane o più vecchio rispetto all’età effettiva, fornendo suggerimenti per migliorare.

Come già anticipato, Garmin Vivomove Trend viene venduto in qualsiasi colore a 329,99 euro sul sito ufficiale proprio da queste ore.

Lo scorso novembre, invece, abbiamo assistito al lancio dello smartwatch Garmin Instinct Crossover.