Garmin Lily è ufficiale: com'è lo smartwatch pensato per il pubblico femminile

Garmin nelle ultime ore ha ufficialmente presentato al pubblico lo smartwatch Lily: disponibile nelle varianti Classic e Sport, mostra uno stile alquanto compatto, elegante e semplice ed è pensato in particolare per il pubblico femminile. Vediamo quali sono le feature principali e i rispettivi prezzi per il mercato italiano.

Dotato di una cassa dal diametro di 34 millimetri, Garmin Lily è a tutti gli effetti lo smartwatch più piccolo mai prodotto dall’azienda sia nella variante Classic che Sport: la prima figura un cinturino in pelle italiana da 14mm con attacco a T ed è costruito in acciaio inossidabile, mentre la variante sportiva ha una cassa in alluminio anodizzato e il cinturino in silicone.

Lo schermo touch con Corning Gorilla Glass 3, in entrambi i casi, è monocromatico e sembra svanire quando non riceve input da parte dell’utente, grazie alle decorazioni di sfondo che lo rendono particolarmente uniforme e bello da vedere e indossare. Ancora, la batteria garantisce un’autonomia fino a 5 giorni e non manca pure la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Il peso da 24 grammi, infine, lo rende ancora più comodo.

Tra le funzioni smart non mancano le ormai classiche e immancabili notifiche per chiamate, messaggi, social network, eventi salvati nel calendario e sveglie. Collegando Garmin Lily al proprio smartphone Android via Bluetooth sarà poi possibile rispondere ai messaggi direttamente dallo smartwatch, o anche informare i propri cari della propria posizione (se si indossa il dispositivo, ovviamente) grazie alla funzione Assistenza. Garmin ha poi garantito il supporto al suo servizio Connect.

Infine, Garmin Lily è dotato del monitoraggio di respirazione, battito cardiaco continuo, livello di stress, di energia nel corpo, idratazione, qualità del sonno e altri parametri esclusivamente femminili. Lato sport, invece, una volta che lo smartwatch è connesso a uno smartphone con GPS attivato risulteranno disponibili funzionalità specifiche in base all’attività svolta.

Per quanto riguarda i prezzi riportati sul sito di Garmin, Garmin Lily Sport costerà 199,90 Euro e sarà disponibile in tre varianti: colore oro-panna con cassa bianca, oro-rosato con cassa marrone chiaro e viola scuro con cassa orchidea. Garmin Lily Classic, invece, costerà 249,99 Euro e avrà anch’esso tre versioni differenti: una dal colore bronzo scuro con cassa Paloma, una oro-panna con cassa nera e una oro-chiaro con cassa bianca.

