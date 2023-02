Garmin manda gli smartwatch nello spazio: Fenix 7 sarà a bordo della missione Polaris Dawn

Garmin fēnix 7 sarà tra i protagonisti della missione spaziale privata Polaris Dawn di SpaceX. Lo smartwatch della compagnia americana infatti raccoglierà e monitorerà i parametri fisici degli astronauti, che permetteranno di studiare la risposta del corpo umano ai voli spaziali.

La missione prenderà il via dal Kennedy Space Center in Florida e durerà cinque giorni. In questo arco di tempo, i ricercatori potranno analizzare costantemente i dati biometrici dell’equipaggio in orbita rilevando frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e cicli di sonno grazie allo smartwatch che non necessiterà di alcuna ricarica aggiuntiva.

La scelta di Garmin fēnix 7, spiegano dal team, è stata legata all’ampia durata della batteria, l’alto tasso di robustezza e le tante funzionalità legate al monitoraggio dei parametri fisici.

“La mole di dati rilevati da Garmin fēnix 7 ci consentirà di comprendere meglio come il corpo umano si adatta alle condizioni particolari presenti nello spazio” ha spiegato Jimmy Wu, ingegnere biomedico senior di TRISH. “Una volta raccolti, i parametri verranno aggiunti al database EXPAND di TRISH, aiutando la ricerca odierna ma soprattutto quella futura a comprendere la salute umana e i limiti della stessa per tutte le missioni di esplorazione spaziale che ci aspettano”.

Il programma si prepone diversi obiettivi, tra cui il raggiungimento dell’orbita più alta di sempre per una missione umana attorno alla Terra e lo svolgimento della prima attività extraveicolare di un equipaggio privato della storia. Inoltre, gli astronauti effettueranno anche una passeggiata spaziale ad un’altitudine di circa 700Km.