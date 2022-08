Garmin presenta Enduro 2, smartwatch sportivo con 46 giorni di autonomia

A due mesi dal lancio degli smartwatch Garmin Forerunner 255 e 955, la società statunitense torna alla carica con un nuovo prodotto pensato nello specifico per gli sport estremi e di resistenza: ecco a voi Garmin Enduro 2, smartwatch multisport GPS pensato appositamente per le competizioni endurance, ovvero che possono durare molto a lungo.

L'Enduro 2 di Garmin è caratterizzato da una struttura leggera e molto resistente in titanio, la quale contiene un touchscreen sotto la lente Power Sapphire, accompagnata poi da un cinturino in nylon per la massima comodità. La peculiarità è il supporto alla ricarica solare e alla tecnologia SatIQ, grazie alle quali gli sportivi potranno arrivare fino a 150 ore in modalità GPS o 46 giorni in modalità smartwatch.

Tra le altre funzionalità chiave troviamo una torcia LED integrata configurabile tramite le impostazioni anche in una semplice luce rossa o in modalità stroboscopica con cadenza regolabile. Non mancano poi sensori per salute e fitness come monitoraggio di frequenza cardiaca, stress, SpO2 e sonno, ma anche le più specifiche Health Snapshot, Body Battery e Fitness Age. Per le competizioni, Garmin Enduro 2 offre mappe TopoActive precaricate, un predittore visivo della gara e una feature per gestire l’andatura. Infine, sul fronte smartwatch Enduro 2 ha Garmin Pay e spazio di archiviazione musicale.

Come qualcuno già potrebbe aspettarsi, Garmin Enduro 2 non è affatto economico: sul sito ufficiale Garmin, infatti, è elencato a 1.099,99 Euro.

