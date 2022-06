Garmin presenta Forerunner 255 e 955: smartwatch fitness con tante novità, prezzi Italia

Lo scorso aprile Garmin ha lanciato la smartband vívosmart 5 in Italia dando il via alla nuova stagione di dispositivi wearable del brand: oltre al fitness tracker, in questi giorni di metà 2022 assistiamo al lancio dei nuovi Forerunner 955 Solar e Forerunner 255. Scopriamoli nel dettaglio e vediamo i prezzi in Italia.

Grazie al nuovo Forerunner 955, per la prima volta un orologio da corsa Garmin è dotato di ricarica solare: troviamo infatti la versione Solar con lente di ricarica solare Power Glass – già vista su Fenix ​​7 Solar e Instinct 2 Solar – per arrivare a 49 ore di batteria in modalità GPS o venti giorni in modalità smartwatch. Altrimenti, ci possiamo limitare alla versione base Forerunner 955 capace di arrivare a 15 giorni massimo di autonomia come smartwatch o 42 ore in GPS.

Per il resto, le specifiche sono pressoché le medesime: display touchscreen always-on a colori, lente Corning Gorilla Glass DX, cinturino in silicone, cassa da 47mm, resistenza sott’acqua fino a 5ATM, GPS multi-banda, HRV per monitorare la variabilità della frequenza cardiaca durante la notte e funzionalità aggiuntive interessanti per l’attività fisica come l’inedito widget Gara per vedere rapidamente meteo, previsioni prestazioni e conto alla rovescia per la partenza, oppure l’opzione di suggerimento di allenamenti quotidiani su misura.

Non manca memoria a sufficienza per tenere 2.000 brani musicali e, infine, troviamo il classico assortimento di strumenti estesi per salute e benessere offerti da Garmin tra cui pulsossimetro, monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza. Tutto ciò è disponibile a 549,99 Euro per la versione base e 649,99 Euro per la variante Solar.

Se invece prediligete soluzioni più economiche, Garmin lancia la nuova famiglia di dispositivi Forerunner 255: troviamo i due Forerunner 255 e 255 Music disponibili nelle versioni da 46 mm, e i Forerunner 255S e 255S Music disponibili in edizioni da 41 millimetri. Tra i miglioramenti apportati alla linea troviamo un notevole aumento della durata della batteria – 14 giorni smartwatch e fino 30 ore in GPS -, l’aggiunta di GPS multi-banda per dati di corsa più accurati, monitoraggio HRV notturno, Garmin Pay e nuove modalità di attività multisport e triathlon complete. In questo caso i prezzi partono da 349,99 Euro e arrivano a 399,99 Euro per le versioni Music con memoria interna sufficiente a contenere 500 canzoni.

Ogni maggiore dettaglio lo potete trovare sul sito ufficiale Garmin.