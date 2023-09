Garmin presenta tatix 7 AMOLED Edition: fino a 31 giorni di autonomia e display brillante

Garmin annuncia oggi una new entry nella propria gamma di smartwatch. Si tratta di tatix 7 AMOLED Edition, un prodotto unico che oltre ad includere i classici strumenti tattici e d’allenamento tipici, esprime anche un design e caratteristiche estetiche iconiche.

Come suggerisce il nome, lo smartwatch è dotato di un brillante display AMOLED touchscreen da 1,4 pollici che mostra con nitidezza i dettagli del menù per adeguare la retroilluminazione alle condizioni ambientali. Il nuovo cinturino in nylon QuickFit si adatta bene sia all’attività outdoor che all’utilizzo in città, mentre la torcia ottimizzata presente nel modello tatix 7 viene migliorata con intensità regolabile e può essere usata anche in condizioni di scarsa illuminazione con modalità NVG (Night Vision Goggle).



Presente anche il sensore cardio di ultima generazione e gli algoritmi di analisi specifici che offrono un monitoraggio delle prestazioni più preciso e dettagliato durante le attività.Infine, troviamo anche la Red Shift Mode che modifica l’interfaccia per virare verso il rosso in modo tale da preservare la visione notturna e ridurre l’illuminazione durante il riposo.



Lo smartwatch è perfetto anche per l’aviazione grazie alla funzione Direct-To che offre una grafica precisa coadiuvata da campi dati in grado di orientare il volo verso l’aeroporto più vicino inserito nel database mondiale. Presente anche il supporto GPS mutlibanda .



tactix 7 AMOLED Edition è disponibile da oggi presso i punti vendita ufficiali Garmin al prezzo di 1.399,99 euro.