Garmin vívosmart 5 disponibile in Italia: nuovo fitness tracker a 149,99 Euro

La giornata di oggi è ricca di novità targate Garmin: parallelamente al leak di 7 smartwatch in arrivo sul mercato, la società nata nel Kansas ha ufficializzato la smartband Garmin vívosmart 5 in Italia e non solo, disponibile sul nostro mercato a 149 Euro e pensata come successore della vívosmart 4 lanciata nel 2018.

Il fitness tracker in questione si presenta con un design estremamente minimalista, ma pur sempre intrigante: rispetto al predecessore troviamo uno schermo touch OLED più grande del 66%, e non manca il cinturino in silicone intercambiabile cosicché ogni suo possessore possa optare per diverse soluzioni estetiche. La cassa in sé è disponibile in due versioni: quella piccola-media con dimensioni pari a 19,5 x 10,7 x 217 mm, e quella grande da 19,5 x 10,7 x 255 mm. Cambia anche il peso, rispettivamente pari a 24,5 grammi e 26,5 grammi.

Tra le molteplici funzionalità troviamo, lato connettività, il supporto a Bluetooth e ANT+ che garantiscono la compatibilità con Android, iOS e Garmin Connect Mobile. I sensori in dotazione sono quelli caratteristici dei migliori fitness tracker sul mercato: cardiofrequenzimetro, misurazione di stress, sonno, idratazione, contapassi, calorie bruciate e respirazione. Altre feature interessanti riguardano GPS, meteo, notifiche smart con risposta automatica preimpostata, controllo della musica e opzioni per trovare il proprio smartphone collegato o la smartband stessa.

Garmin vívosmart 5 è disponibile già da oggi in Italia a 149,99 Euro per entrambe le dimensioni citate e nelle colorazioni Black, White e Cool Mint.

