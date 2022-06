Garmin Venu Sq 2 sta arrivando: smartwatch si svela in qualche dettaglio tecnico

Dopo la presentazione degli smartwatch Forerunner 255 e 955 firmati Garmin, il brand nato nel Kansas sembra essere prossimo al reveal di un altro dispositivo wearable per arricchire il suo portfolio: ci riferiamo al Garmin Venu Sq 2 apparso recentemente sul database della FCC statunitense.

Stando a quanto pubblicato da Gadgets & Wearables, la Federal Communications Commission d’oltreoceano ha rivelato l’esistenza del detto smartwatch con la consueta documentazione tecnico-legale. Da essa si evincono alcuni dettagli interessanti: ad esempio, la batteria passerà da 195 mAh a 205 mAh per migliorare, seppur in maniera marginale, l’autonomia e possibilmente superare la settimana nella modalità d’utilizzo meno esigente sul fronte energetico.

Lato connettività notiamo il supporto al Bluetooth per la connessione al dispositivo mobile, oltre all’NFC per i pagamenti tramite Garmin Pay. Dati i precedenti visti con gli stessi modelli Forerunner, possiamo poi aspettarci una variante Music del Venu Sq 2 con spazio di archiviazione sufficiente a contenere qualche centinaio di canzoni.

Allo stato attuale non sono noti dettagli tecnici riguardanti le dimensioni dello schermo e la qualità della scocca. Per tale ragione, evitando di dilungarci in speculazioni attendiamo la presentazione ufficiale del prossimo wearable della gamma Venu Sq.

