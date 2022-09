Garmin Venu Sq 2 ufficiale in Italia in due versioni: arriva con display AMOLED

Lo scorso giugno sono apparsi i primi dettagli tecnici dello smartwatch Garmin Venu Sq 2 anticipando il lancio nel corso del 2022, e finalmente è qui! Garmin ha infatti ufficializzato i due Venu Sq 2 e Venu Sq 2 Music Edition sul mercato italiano.

Le specifiche tecniche dei due indossabili sono le medesime, con un’unica differenza chiave: il modello Music Edition ha connettività Wi-Fi e spazio di archiviazione integrato per la riproduzione di musica offline fino a un massimo di 500 brani memorizzati, tramite anche servizi come Spotify, Deezer e Amazon Music.

Entrambi gli smartwatch sfoggiano un display touchscreen a colori AMOLED da 1,41" always-on con risoluzione di 360 x 320 pixel, e protezione Gorilla Glass 3. Le cornici dei wearable sono realizzate in alluminio anodizzato, mentre la cassa è in un polimero rinforzato; il peso complessivo è di 38 grammi, senza considerare i cinturini in silicone intercambiabili da 20 millimetri. Garmin Venu Sq 2 e Sq 2 Music Edition hanno una resistenza all'acqua di 5 ATM, funzionano con iPhone e smartphone Android, e supportano i pagamenti Contactless. Inoltre, gli utenti del robottino verde possono rispondere a SMS e messaggi dalle varie app direttamente dallo smartwatch.

In merito alla batteria non abbiamo numeri ufficiali, ma Garmin promette un’autonomia di 11 giorni con carica completa e in modalità Smartwatch. In caso di utilizzo in modalità GNSS solo GPS si scende a 26 ore di autonomia, o 20 con modalità GNSS per tutti i sistemi. Se si ascolta anche musica, si passa poi da 20 ore a solamente 7.

Tra le funzionalità chiave per salute e fitness troviamo il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue, del sonno, dello stress e anche del ciclo mestruale. Una funzione interessante è Body Battery Energy Monitoring, la quale consente di determinare i momenti migliori per attività e riposo durante il giorno.

Il prezzo di lancio in Italia è di 269,99 euro per Garmin Venu Sq 2, o 299,99 euro dollari per la variante Music Edition. Entrambi gli smartwatch sono disponibili in un'unica dimensione della cassa da 40 mm e sono già disponibili per l'acquisto in Italia tramite il sito Web ufficiale di Garmin.

Lo scorso giugno, ricordiamo, sono arrivati i nuovi Garmin Forerunner 255 e 955.