Garmin Vivomove Trend sta arrivando? Nuovo smartwatch ibrido sia fitness che fashion

Il catalogo di smartwatch Garmin sta per ampliarsi ancora: a più di due mesi dal lancio di Garmin Instinct Crossover, modello rugged analogico anche con ricarica solare, l’azienda statunitense sembra essere al lavoro sullo smartwatch ibrido Garmin Vivomove Trend. Vediamo i primi render trapelati online.

Grazie al portale tedesco WinFuture e al rinomato Roland Quandt abbiamo accesso a qualche informazione interessante relativa al detto dispositivo wearable. Secondo quanto trapelato, Vivomove Trend sarà uno smartwatch dal design parzialmente analogico, dotato in realtà delle consuete feature smart offerte da Garmin; insomma, si tratta di uno smartwatch ibrido.

Con le sue dimensioni contenute, pari a 40 millimetri con display LCD da circa un pollice la cui risoluzione è pari a 346x254 pixel, adotta un design tanto sportivo quanto elegante. In altri termini, risulta perfetto per essere indossato sia in occasioni più eleganti, sia durante l’attività fisica. Basterà un doppio tap sul vetro, poi, per spostare le lancette in una posizione adatta alla visualizzazione dei contenuti su schermo.

Non dovrebbero mancare poi, stando alle indiscrezioni, sensori per calcolare passi, calorie consumate, battito cardiaco, respirazione, e offrire funzionalità come GPS e pagamenti contactless tramite Garmin Pay. Al momento non si conoscono maggiori dettagli; pertanto, consigliamo di prendere le dette informazioni tecniche con le pinze. Nel frattempo, potete ammirare i presunti render in copertina e in calce alla notizia.

Lo scorso settembre, invece, in Italia è arrivato Garmin Venu Sq 2.