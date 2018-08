Gartner certifica il sorpasso su Apple: Huawei secondo produttore di smartphone al mondo

All'inizio del mese su queste pagine abbiamo pubblicato il rapporto di Canalys riguardante le spedizioni di smartphone a livello mondiale, che presentava una novità di rilievo. Al secondo posto figurava Huawei, davanti ad Apple per la prima volta nella sua storia e distanziata da Samsung.

Quest'oggi Gartner ha pubblicato un rapporto simile per lo stesso periodo, riscontrando gli stessi risultati. Le differenze però sono sostanziali in quanto non è stata presa in considerazione la richiesta da parte dei venditori, ma le vendite reali e gli acquisti effettuati dai clienti.

I risultati sono facilmente visualizzabili attraverso la tabella che vi proponiamo in calce e non lasciano molto spazio ad interpretazioni. Se Samsung resta al primo posto con una quota di mercato del 19,3 per cento, comunque in calo rispetto al 22,6 per cento dello stesso periodo dello scorso anno, il cambiamento più significativo è quello che si registra al secondo posto, dove Huawei scalza Apple con il 13,3 per cento aumentando le vendite dai 35,9 milioni dello scorso anno ai 49,8 milioni del 2018. Resta praticamente invariato il volume di vendita di Apple, di poco superiore ai 44,7 milioni, mentre Xiaomi continua a macinare numero importanti, complice anche l'approdo in altri mercati come quello italiano.

Secondo gli analisti un ruolo fondamentale in questa crescita di Huawei ce l'avrebbe avuto il marchio Honor, che si rivolge principalmente ai giovani.

La sfida che dovrà affrontare Apple con i nuovi smartphone che presenterà prossimamente sarà quindi tutt'altro che facile.

Gartner si sofferma anche su un altro aspetto: il vantaggio di 8 ad 1 ottenuto da Android negli scorsi anni nei confronti di iOS starebbe aumentando ulteriormente, non una buona notizia per la Mela.