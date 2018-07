Gartner: il mercato dei PC registra la prima crescita in sei anni

Gartner ha diffuso il rapporto trimestrale sul mercato dei personal computer, che per la prima volta in sei anni registra una crescita. Secondo i dati, le spedizioni hanno toccato quota 62,1 milioni nel secondo trimestre, in crescita dell'1,4 per cento su base annua.

Come dicevamo poco sopra, si tratta della prima crescita a livello globale del settore dal primo trimestre del 2012, ma i ricercatori comunque ci vanno cauti e sostengono che ancora non ci sono gli estremi per parlare di un settore dei PC in recupero. La società, infatti, spiega che la crescita (seppur timida) era dovuta in larga misura alla domanda nel mercato enterprise, con le aziende che evidentemente hanno rinnovato le proprie apparecchiature, mentre il segmento consumer ha continuato a perdere terreno.

Dal punto di vista dei consumatori, Gartner ha spiegato che gli utenti continuano a preferire gli smartphone, che hanno ridotto la necessità di acquistare un computer tradizionale. "La crescita delle spedizioni di PC nel secondo trimestre del 2018 è stata trainata dalla domanda nel mercato business, che ha compensato il calo delle spedizioni nel segmento consumer" ha dichiarato Mikako Kitagawa, uno dei principali analisti di Gartner, il quale ha anche sottolineato come il cambio nel comportamento degli utenti nei confronti dei PC tradizionali abbia diminuito la necessità d'acquisto. "I consumatori utilizzano i loro smartphone per attività ancora più quotidiane, come il controllo dei social media, il calendario, i servizi bancari e gli acquisti, il che riduce la necessità di un PC".

Su base aziendale, Lenovo ed HP restano ai primi posti, con il 21,9 per cento. Dell si piazza terzo con il 16,8 per cento, mentre Apple si posiziona quarta con una quota del 7,1 per cento.

Proprio per Apple, la quota di mercato ha registrato un aumento dell'1 per cento, con le spedizioni che sono cresciute del 3 per cento, passando da 4,26 a 4,39 milioni. Proprio per Apple, sarà interessante capire che tipo di impatto avranno sulle spedizioni i nuovi MacBook Pro.