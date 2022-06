I gas quantistici 'rompono' il suono: ecco come si comportano le onde sonore

In un fluido normale, il suono si propaga nel modo che tutti ben conosciamo. Ovviamente ciò non vale per altre situazioni che si possono generare nell'universo e, in questo, la fisica quantistica è sempre foriera di novità rispetto al mondo della meccanica classica. Proprio in alcuni gas quantistici viene osservato un effetto particolare.

Gli scienziati hanno raffreddato gli atomi di potassio ad appena un milionesimo di grado sopra lo zero assoluto e li ha intrappolati in una camera di vuoto, generando quindi questa nube di gas. Ciò comporta la creazione di un condensato di Bose-Einstein, pertanto le interazioni di questo gas sono diventate idrodinamiche, ergo come un fluido. Tuttavia, il condensato rimane comunque un gas. Questa situazione ha generato così un gas condensato e non condensato tutto in uno, e per questo è diventato capace di trasmettere il suono in due modi differenti.

Durante l'esperimento infatti è stato verificato che le onde sonore si propagano diversamente e si vengono a generare due suoni. "Abbiamo osservato sia il primo che il secondo suono nel gas 3D ultrafreddo di Bose sufficientemente forte nelle interazioni da risultare idrodinamico, ma comunque altamente comprimibile. Abbiamo scoperto che la teoria a due fluidi di Landau cattura le caratteristiche essenziali di questo sistema, con il primo e il secondo suono, rispettivamente, predominanti con una caratteristica oscillatoria del componente normale e del componente superfluido" spiegano i ricercatori.

Quindi, la natura quantica di questo gas ha portato un suono ad agire come una normale onda di particelle compresse, l'altro come fluttuazione del calore che agisce come delle particelle. Ciò che significa? Se inserissimo le orecchie in questo gas, udiremmo nitidamente il rumore per due volte, date le due onde sonore. Questo esperimento fa il paio con lo studio del fenomeno che si generava nei liquidi quantistici, simboleggiando quindi che il suono si muove differentemente in queste situazioni. Ciò inoltre porterà a studiare meglio i condensati di Bose-Einstein e le loro particolarità.