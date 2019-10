Gastone Garziera: laurea honoris causa per uno degli inventori del primo PC al mondo

Quando pensiamo a delle grandi figure del mondo informatico e tecnologico, spesso siamo soliti guardare all'estero. Tuttavia, l'Italia ha giocato un grande ruolo nello sviluppo di queste innovazioni e Gastone Garziera, 77enne nato nel piccolo paesino di Sandrigo (Vicenza), ne è l'esempio lampante.

Infatti, Garziera ha contribuito allo sviluppo della Programma 101 della Olivetti, considerato il primo vero personal computer mai realizzato. Il progettista ottenne il suo primo colloquio con la Olivetti già a 19 anni, poco dopo essersi diplomato all'ITIS Alessandro Rossi di Vicenza nel 1961. A quell'età si trasferì ad Ivrea, dove vive tuttora. Il suo primo incarico da perito elettrotecnico fu quello di unirsi al team che stava lavorando al Programma 101, ovvero il primo computer commerciale al mondo. Garziera ha lavorato anche ai diretti successori del dispositivo, come la Olivetti P203. Il progettista è andato in pensione nel 1996. Se siete interessati ad approfondire la storia della Programma 101 della Olivetti, vi consigliamo di consultare la pagina del Museo Tecnologicamente di Ivrea.

Oggi 14 ottobre 2019, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha conferito a Gastone Garziera la laurea honoris causa in Computer Science, come scritto sul sito ufficiale dell'ateneo. "Nel corso della sua carriera, Gastone Garziera ha partecipato, con ruoli sempre più rilevanti, alle attività informatiche della Olivetti, da cui sono scaturite macchine d'avanguardia per l'epoca e di estremo interesse storico oggi, anche alla luce di come le tecnologie informatiche si sono poi sviluppate, specialmente dopo l’invenzione del microprocessore.

Gli incarichi ricoperti, anche con ruoli di direzione, hanno spaziato dall'hardware al software, includendo anche attività di ricerca, alcune delle quali hanno portato allo sviluppo di tecnologie informatiche innovative ed allo stato dell'arte dell'epoca, testimoniate anche da numerosi brevetti a suo nome. Negli anni recenti ha instancabilmente lavorato per la diffusione della cultura informatica, per la costruzione di una coscienza storica dell'industria informatica italiana e della sua rilevanza mondiale, per la diffusione della cultura informatica in generale specialmente presso i giovani, e per il restauro di strumentazione informatica storica", si legge sul portale dell'Università.