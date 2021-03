Gatorade presenta Gx Sweat Patch, il dispositivo smart che non ti aspetti

Un mercato in fortissima ascesa, quello dei dispositivi wearable. Fra scarpe autoallaccianti che strizzano l'occhio a Marty McFly e gli occhiali Apple che regolano la luminosità di ciò che vediamo, si inserisce a gambatesa anche Gatorade, con il suo cerotto smart Gx Sweat Patch.

Con un post sul sito ufficiale l'azienda, specializzata in Sport Drink, ha lanciato la patch monouso Gx Sweat in abbinamento con Gx App, la sua applicazione companion per smartphone, associabile con Strava, Garmin Connect e Apple Health.

Utilizzato insieme alla sua app, il cerotto smart di Gatorade consente di analizzare il sudore dell'utente per tracciarne un profilo personale e calcolare anche il livello di idratazione.

Durante l'attività fisica, la patch assorbirà parte del sudore sull'avambraccio e, una volta terminato l'allenamento, potremo visualizzare le sue rilevazioni, basate sui dati raccolti dal Gatorade Sports Science Institute, per generare una serie di raccomandazioni utili per migliorare lo stato di salute e le prestazioni sportive.

La linea Gx di Gatorade include anche altri prodotti, fra cui una bottiglia. La Gx Sweat Patch è disponibile in America a 24,99 dollari sia online che in alcuni negozi selezionati. Al momento il suo utilizzo è vincolato al sistema operativo Apple iOS e quindi a device come iPhone e iPad, per cui i dispositivi con sistema Android sono al momento esclusi.