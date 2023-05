I gatti hanno 7 vite: quando e perché abbiamo iniziato a credere questa idiozia

Nell’immaginario collettivo, i gatti sono percepiti in maniera totalmente differente dai cani: furbi, misteriosi e fascinosi. Rimanendo, tuttavia, nel campo delle interpretazioni popolari, vi è una credenza che è stata raccontata così tante volte, che sembra voler affermarsi come una verità: i gatti hanno sette vite.

Ci sono diverse teorie sull’origine di questa narrazione. I gatti, in alcune civiltà antiche, erano considerate creature sacre e divine; ad esempio, gli egizi veneravano siffatti felini in quanto protetti dalla dea Bastet. Inoltre, venivano riconosciuti loro delle capacità straordinarie, come quella di guarire le malattie e allontanare gli spiriti maligni. Insomma, fin dall’alba dei tempi, questi animali sono associati a simboli di salute e longevità.

Tuttavia, non nasce in Egitto la credenza circa le sette vite dei gatti, bensì pare esser nata successivamente, quando si è constata la grande abilità dei felini nell’affrontare i pericoli. Non a caso, i riflessi fulminei e la loro agilità li permette di cadere sempre in piedi; inoltre, sono in grado di sfuggire ai pericoli con grande arguzia. Secondo questa chiave di lettura, dire “i gatti hanno sette vite” assume i connotati di un aforisma, anziché una convinzione, da impiegare quando si riesce a sopravvivere a situazioni difficili.

Una terza interpretazione sembra focalizzarsi di più sul numero sette, anziché sul gatto: il sette, infatti, è un numero magico e portafortuna in moltissime culture. Nondimeno, questa teoria è poco plausibile rispetto a quella precedente.