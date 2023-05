In che modo questi gatti che cambiano colore ci proteggono dai rifiuti radioattivi?

Le scorie nucleari sono e saranno un grande problema per l'uomo, così qualcuno ha pensato che per salvaguardarci potremmo usare dei gatti che cambiano colore. Poiché questi rifiuti dureranno per millenni, negli anni '80 il Dipartimento dell'Energia degli USA ha cercato un modo per far capire agli umani del futuro la presenza di rifiuti radioattivi.

Tra 1.000 anni probabilmente i testi scritti sarebbe inefficaci e la speranza che un avvertimento testuale venga compreso dai nostri discendenti sembra inaffidabile. In 10 secoli i modi, gli usi e la cultura potrebbero cambiare ed è difficile capire come lasciare un messaggio per far comprendere la presenza di radiazioni nell'area.

Così la scrittrice Françoise Bastide e Paolo Fabbri, esperto di semiotica, hanno proposto un segnale alternativo: gatti colorati per far capire il pericolo in modo simile ai canarini in una miniera di carbone. La coppia ha proposto che gatti o altri animali possano essere allevati per "reagire con lo scolorimento della pelle quando esposti" alle radiazioni atomiche.

In poche parole in questo modo l'avvertimento del cambiamento di colore sarà ricordato - secondo loro - nelle generazioni future. L'idea, pensate, è diventata piuttosto popolare nel 2015 quando è nato il movimento Ray Cat Solution, invitando scienziati, artisti e celebrità a "creare la storia che se il tuo gatto dovesse cambiare colore, allora dovresti andar via da qualche altra parte."

Insomma, una proposta davvero assurda... non trovate?