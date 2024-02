I gatti sono carnivori, ma incredibilmente possono essere ottimi vegani

I gatti, notoriamente carnivori e cacciatori per istinto, sono al centro di una questione controversa: possono adottare una dieta vegana senza rischi per la loro salute? Una recente ricerca condotta da Andrew Knight dell'Università di Winchester, nel Regno Unito, e dal suo team ha cercato di rispondere a questa domanda.

Circa il 9% dei quasi 1.400 partecipanti ha rivelato di aver adottato una dieta vegana - anche se amano il tonno da impazzire - per i propri gatti. I risultati dello studio hanno mostrato che i mici vegani tendevano a visitare meno il veterinario, richiedevano meno farmaci e ricevevano più approvazioni dai loro medici.

Quando si è esaminata una gamma di 22 disturbi specifici, si è scoperto che il 42% dei proprietari di gatti con dieta a base di carne segnalava almeno un problema di salute, mentre per i proprietari di felini vegani questa percentuale scendeva al 37%. Tuttavia, è importante sottolineare che le differenze non erano statisticamente significative. In altre parole, i miglioramenti della salute riportati negli animali vegani erano marginali rispetto a quelli completamente carnivori.

Inoltre, i ricercatori non hanno analizzato il contenuto nutrizionale di entrambe le diete, poiché tutti i risultati erano auto-segnalati dai proprietari. Nonostante i miglioramenti osservati nel passaggio a una dieta vegana per i gatti fossero piccoli, una cosa sembra chiara: una dieta vegana non danneggia il gatto. Queste scoperte sono state riportate sulla rivista PLOS ONE.

Questa non è l'unica ricerca che ha raggiunto questa conclusione.

Una recente revisione del 2023 di 16 studi sull'impatto delle diete vegane sulla salute di cani e gatti ha concluso che "non ci sono molte prove di effetti avversi nei cani e nei gatti con diete vegane". Tuttavia, la conclusione principale è che non ci sono abbastanza ricerche di qualità che si concentrino sugli effetti di queste diete alternative.

Alcuni veterinari sono preoccupati che una dieta strettamente a base vegetale possa portare a carenze di alcuni aminoacidi come la taurina e vitamine come la B12 (cobalamina) e la B9 (folato). I proprietari che sono decisi a nutrire i loro mici con una dieta senza carne potrebbero considerare di integrare questi micronutrienti.

Gli autori della revisione consigliano anche un approccio cauto, raccomandando l'uso di prodotti commerciali piuttosto che cibo fatto in casa. A proposito, sapete che alcuni mici nel mondo stanno iniziando a fare il riporto senza un motivo apparente?