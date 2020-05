I gatti domestici possono essere degli spietati killer di animali

In tutta l'Australia, i gatti selvatici uccidono collettivamente più di tre miliardi di animali all'anno. Questi felini hanno avuto un ruolo di primo piano nella maggior parte delle 34 estinzioni di mammiferi nella terra dei canguri dal 1788, e almeno altre 123 specie autoctone sono minacciate a causa di questi animali.

Tuttavia, anche i gatti domestici non sono da meno, e una nuova analisi raccoglie i risultati di 66 diversi studi sui gatti domestici per misurare l'impatto sulla fauna selvatica dell'Australia. In media, ogni gatto uccide 186 rettili, uccelli e mammiferi all'anno. Complessivamente, si tratta di 4.440 a 8.100 animali per chilometro quadrato all'anno in un'area abitata da gatti domestici.

In Australia, 1,1 milioni di gatti domestici sono tenuti in casa da proprietari responsabili. I restanti 2,7 milioni (il 71%) sono in grado di vagare e cacciare liberamente. Uno studio di localizzazione radiofonica, inoltre, ha scoperto che dei 177 gatti che i proprietari credevano fossero dentro di notte, 69 di questi felini (39%) sgattaiolavano fuori di nascosto.

Molti proprietari credono che i loro animali non uccidano perché non incontrano mai prove del delitto. Secondo uno studio, in media, i gatti domestici portano a casa solo il 15% delle loro prede. Collettivamente, i felini lasciati liberi di vagare uccidono 390 milioni di animali all'anno, in Australia.

Per evitare che il proprio gatto compia questa carneficina c'è solo una cosa da fare: tenerlo chiuso in casa. Mantenere i gatti in casa li protegge dagli infortuni, evita comportamenti fastidiosi e previene la nascita di cuccioli indesiderati. I gatti lasciati liberi, inoltre, sono anche molto inclini a essere colpiti da un veicolo. Secondo la Humane Society degli Stati Uniti, quelli che stanno a casa vivono fino a quattro volte più a lungo di quelli a cui è consentito vagare liberamente.

Il pubblico australiano è più consapevole di questo fatto ed è più favorevole alle azioni per ridurre tali impatti.