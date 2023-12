I gatti stanno iniziando a fare il riporto, ma nessuno sa per quale motivo

Un comportamento inaspettato sta catturando l'attenzione degli scienziati: alcuni gatti iniziano spontaneamente a giocare al riporto, proprio come i cani. Questa scoperta, emersa da uno studio pubblicato su "Scientific Reports", si basa su un'analisi di risposte a un sondaggio online da quasi 1.000 proprietari di animali domestici.

Il professor emerito di benessere animale all'Università della Pennsylvania, James Serpell, racconta di un gatto di nome Mungo che aveva l'abitudine di portare matite ai suoi proprietari, aspettandosi che venissero lanciate. Se lanciate, Mungo le riportava indietro, continuando il gioco per un lungo periodo.

Questo comportamento di recupero è emerso spontaneamente, senza alcun addestramento deliberato, di solito quando il gatto era un gattino di meno di un anno. La ricerca ha rivelato alcuni modelli interessanti: sembra che, quando si tratta di giocare a prendere con gli umani, siano i felini a prendere l'iniziativa (e poi dicono che ricevono troppe coccole!).

Hanno iniziato e terminato le sessioni di gioco più spesso dei loro proprietari, mostrando una preferenza per giocare in luoghi specifici o con persone specifiche e dimostrando una forte predilezione per alcuni oggetti rispetto ad altri. I gatti non si limitavano a recuperare i loro giocattoli, ma anche oggetti quotidiani come carta accartocciata, elastici per capelli, tappi di bottiglia e altro ancora.

Nonostante queste scoperte, la scienza non offre ancora una spiegazione per questo comportamento. Mentre il comportamento di recupero nei cani è generalmente attribuito alla selezione selettiva e alle tendenze sociali radicate nelle loro origini da lupi, i gatti domestici non sono stati selezionati per il comportamento di recupero. Tuttavia, le tendenze di razza sembrano suggerire che potrebbe esserci una componente genetica nei gatti che recuperano.

A proposito, sapete perché i felini amano il tonno?