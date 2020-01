I gatti, quando sono affamati, mangiano anche carne umana. Un esperimento ci rivela come

Nonostante i gatti siano molto amati da una buona parte della popolazione mondiale, le loro abitudini alimentari possono essere davvero inquietanti. I gatti, infatti, non si nutrono solo di croccantini e scatolette ma - visto il loro essere carnivori - (all'occorrenza) anche di carne umana.

Un nuovo studio descrive in dettaglio questa loro abitudine. Nello specifico, alcuni gatti selvatici sono stati ripresi da delle telecamere in una struttura di ricerca sulla decomposizione in Colorado e quello che hanno fatto non è stato - senza alcun dubbio - carino e coccoloso, ma tutto il contrario. Noi vi abbiamo avvertito. Siete avvisati.

In strutture di ricerca sulla decomposizione come questa, i cadaveri vengono lasciati all'aperto in modo che gli scienziati possano osservare i cambiamenti nel tempo causati dall'esposizione dell'ambiente. Poiché gli animali fanno parte dell'ambiente, sono state installate delle telecamere per studiare il loro comportamento davanti a situazioni del genere.

Ed è qui che la Colorado Mesa University's Forensic Investigation Research Station ha ripreso il macabro spettacolo messo in piedi da due gatti selvatici intenti a cibarsi dei corpi in decomposizione. È impossibile riconoscere la natura di un gatto (selvaggio o domestico) solamente osservandolo da una telecamere. Tuttavia, la struttura in questione è molto lontana da qualsiasi residenza e, quindi, al di fuori del normale range "avventuriero" dei gatti domestici.



Nello specifico, il primo gatto è tornato a cibarsi per 35 giorni di fila sullo stesso corpo, che era stato addirittura rinchiuso in una gabbia per evitare il famelico comportamento del felino (senza mostrare alcun interesse per gli altri 40 corpi nelle vicinanze). Dopo la rimozione della gabbia, inoltre, il gatto è tornato a far festa sempre sullo stesso cadavere. Lo stesso ha fatto il secondo felino, che è tornato per 10 di 16 notti. Anche lui prediligendo sempre la stessa "portata".



Il fatto che cani e gatti domestici si cibino dei loro padroni una volta deceduti è abbastanza noto e documentato. Nonostante una ricerca del genere possa essere definita "spinta" da molti punti di vista, quest'ultima è importante per stabilire profili comportamentali degli animali saprofagi, così da facilitare l'analisi forense. "In entrambi i casi qui riportati, i gatti selvatici hanno preso di mira aree in cui la pelle era stata precedentemente penetrata", scrivono i ricercatori. "Entrambi i gatti hanno mostrato la preferenza per i corpi in decomposizione relativamente precoce."



Può sembrare disgusto (e lo è), ma si tratta pur sempre di scienza!