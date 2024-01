I gatti ci odiano tutti? Ecco perché sembrano essere indifferenti a noi

Gli amanti dei gatti spesso si chiedono se il loro affetto per i felini sia ricambiato o se, come suggerisce il cliché, i gatti siano indifferenti ai loro umani. A differenza dei cani, noti per il loro amore incondizionato, i gatti sono spesso accusati di utilizzare gli umani solo per soddisfare i propri bisogni, senza alcun reale attaccamento.

Recenti studi scientifici hanno iniziato a sfatare questo mito, rivelando che i gatti possono effettivamente formare forti legami emotivi con gli umani, sebbene in modo diverso dai cani. Uno studio del 2015, condotto per il documentario della BBC "Cats v Dogs", ha analizzato i livelli dell'ormone ossitocina in gatti e cani dopo essere stati accarezzati.

L'ossitocina, nota come l'ormone dell'amore, è coinvolta nei legami sociali. Sebbene i livelli siano aumentati sia nei gatti che nei cani, l'incremento è stato molto più marcato nei compagni più antichi degli esseri umani, con un aumento medio del 57,2%, rispetto al solo 12% nei gatti. Un altro studio del 2021 ha esplorato il legame tra questi felini domestici e umani, scoprendo che i comportamenti distaccati dei gatti erano meno comuni di quanto previsto.

Daniel Mills, specialista in comportamento animale presso l'Università di Lincoln, ha affermato che i mici formano relazioni emotive con gli umani, ma la natura di queste relazioni dipende dalla dinamica tra individuo e animale, oltre che dalle loro personalità. Lo studio ha identificato cinque diversi tipi di relazioni tra gatti e proprietari, variando da relazioni aperte a legami di amicizia.

Claire Ricci-Bonot, autrice principale dello studio e specialista in comportamento animale presso l'Università di Lincoln, ha sottolineato che ogni relazione è unica e dipende dall'investimento emotivo del proprietario e dalla sociabilità del gatto. Altri fattori, come la personalità del felino, la sua socializzazione e il modo in cui viene tenuto (all'interno o all'esterno), influenzano anche il tipo di legame che si forma.

Un ulteriore studio del 2021 ha rilevato che i gatti tendono a gravitare verso gli umani che leggono i loro sottili segnali comportamentali e consentono loro di scegliere e controllare il livello di interazione. I mici, ad esempio, non gradiscono che l'attenzione venga loro imposta e possono diventare ostili o evitare attivamente gli umani che forzano queste interazioni.

Insomma, sebbene i gatti possano non esprimere il loro affetto nello stesso modo dei cani, sono in grado di formare legami significativi con gli umani... anche se ricevono troppe coccole, secondo la scienza!