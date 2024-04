Ai gatti piace mangiare alcune piante perché psicoattive e amano sballarsi

Quante volte avete beccato i vostri gatti a mangiare le foglie delle vostre piante ornamentali? Può sembrare una domanda semplice, forse banale, ma in verità essa nasconde un segreto molto particolare ed è per questo se i veterinari vi chiedono di fare particolare attenzione.

Alcune di queste piante contengono dei principi psicoattivi che sono particolarmente apprezzati dai nostri animali domestici. Le Chlorophytum comosum, comunemente chiamate "piante ragno", per esempio, dispongono di alcune molecole allucinogene, che una volta ingerite hanno gli stessi effetti della LSD, droga sintetica inventata da Albert Hoffman.

Molto presenti all'interno delle nostre abitazioni, queste piante possono divenire quindi l'oggetto del desiderio ossessivo dei nostri gatti e per questa ragione sarebbe meglio allontanarli dalle loro zampe.

Per quanto possiedono molecole allucinogene, è tuttavia giusto anche chiarire che le piante di C. comosum non sono presenti all'interno della lista delle piante tossiche per gli animali, seppur possono avere degli effetti sgradevoli: mal di pancia, diarrea, vomito e comportamenti confusi.

Anche l'erba gatta (la Nepeta cataria) può produrre degli effetti psicotropi nei nostri gatti, che non a caso hanno dato il nome al termine gergale con cui si fa riferimento a questa specie. L'effetto di questa pianta sui gatti è dovuto a un composto chimico chiamato nepetalattone, presente nelle sue foglie e nei suoi steli. Questa molecola è in grado di stimolare il sistema olfattivo dei gatti e può avere un effetto simile a un blando allucinogeno.

Non tutti gli effetti dell'erba gatta sono però negativi. Una delle sue proprietà più interessanti, che la rendono molto utile anche per la nostra specie, è che in grado di allontanare i parassiti, almeno secondo uno studio uscito recentemente su Science.

