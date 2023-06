I gatti piangono? La risposta potrebbe sorprenderti

Nel vasto regno animale, ogni creatura ha il suo modo unico di esprimere le emozioni. Ma quando si tratta di felini, una domanda ha sempre suscitato curiosità: i gatti piangono? Nonostante i racconti aneddotici, la risposta è no, almeno non nel senso di versare lacrime. Tuttavia, ci sono alcuni segni chiari e cambiamenti di tristezza.

Pochissime cose separano gli esseri umani dal resto del regno animale, ma versare lacrime di tristezza è una di queste. A parte la nostra specie, nessun altro animale è noto per piangere lacrime a causa di dolore emotivo o fisico. Il motivo di ciò non è chiaro, ma alcuni sostengono che si sia evoluto come espressione emotiva progettata per segnalare al gruppo sociale più ampio.

I gatti hanno condotti lacrimali simili ai nostri, ma vengono utilizzati solo per lubrificare e proteggere i loro occhi. Se un micio sembra secernere lacrime, è molto probabile che sia dovuto all'irritazione dei loro occhi, piuttosto che a un sentimento di tristezza. Questo potrebbe essere dovuto a un'allergia, a un corpo estraneo bloccato nel loro occhio, a un infortunio o addirittura a una malattia.

"I gatti non piangono di tristezza come gli esseri umani", afferma la dott.ssa Joanna Woodnutt, veterinaria laureata all'Università di Nottingham. "Non stanno 'piangendo' nel senso umano della parola, ma questo è un sintomo importante che non dovrebbe essere ignorato", aggiunge la dott.ssa. Invece di lacrime, vocalizzazioni insolite e frequenti da parte di un felino domestico possono essere un segno che non sono felici.

I gatti adulti non miagolano spesso l'uno all'altro e, infatti, lo usano principalmente per comunicare con gli esseri umani. La ricerca ha suggerito che queste creature abbiano affinato i loro miagolii per suonare simili al pianto di un bambino umano, rendendolo difficile per noi da ignorare (e per questo ricevono troppe coccole!).