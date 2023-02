I gatti possono essere allergici a noi umani: ecco i sintomi da osservare

Dopo avere cercato di capire perché i gatti impastano, rispondiamo a un altro quesito che potrebbe stupire qualcuno: i gatti possono essere allergici agli esseri umani? Non è comune, ma può accadere: vediamo di capire per quale motivo e quali sono i sintomi da notare.

Se nel nostro caso sono le proteine presenti nell'urina e nella saliva di un gatto a scatenare l’allergia verso i nostri compagni felini, nel loro caso si tratta in realtà di un’allergia scaturita da prodotti che noi utilizziamo per la pulizia nostra e degli abiti che indossiamo. Considerato che gli esseri umani fanno il bagno molto più spesso di altre specie, è molto raro che i gatti risultino allergici alla nostra pelle morta o ai capelli.

Di conseguenza, probabilmente è a causa del detersivo per bucato, profumo o di sostanze chimiche/conservanti con le quali entriamo in contatto se i gatti iniziano a stare male. Non va esclusa, poi, un’allergia a nostri prodotti come il fumo di sigaretta. Quando il gatto è esposto agli allergeni, dunque, il corpo invia anticorpi per rimuoverli e rilasciano istamine, causa di orticaria, prurito, starnuti e lacrimazione.

Nel peggiore dei casi, un gatto può manifestare l’allergia con tosse, respiro sibilante o persino vomito. In tal caso, è doveroso portare il micio dal veterinario il prima possibile. Dopodiché, meglio prestare attenzione ai prodotti che si usano in casa e in prossimità del gatto.

Vediamo infine un’altra curiosità: ecco perché i gatti si leccano.