In che modo i gatti 'producono' le fusa? Ce lo spiega un disgustoso esperimento

In un recente e sicuramente disgustoso studio pubblicato sulla celebre rivista scientifica Current Biology, alcuni ricercatori guidati da Christian Herbs direttamente dall'Università di Vienna, provano a dare una risposta ad un interrogativo che farà sicuramente la felicità di tutti gli amanti dei nostri pelosi amici: "In che modo i gatti fanno le fusa?"

Per quanto possa risultare sicuramente complesso da definire, abbiamo già provato a capire perché i gatti fanno le fusa. Tuttavia, questo recente studio prova a spiegare una volta per tutte come avviene questo coccoloso ed affascinante fenomeno. Dobbiamo avvertirvi: il metodo adoperato risulta decisamente raccapricciante e macabro.

Nello specifico, il team di ricerca ha studiato minuziosamente le laringi di ben otto gatti domestici… deceduti. Se questo non fosse abbastanza, sappiate che gli scienziati hanno letteralmente compresso le corde vocali, facendole in seguito attraversare da aria calda e umidificata. Attraverso tale metodica, hanno però ottenuto dei risultati abbastanza chiari.

A quanto pare infatti, le corde vocali sembrerebbero in grado di generare le fusa autonomamente, senza alcuna contrazione muscolare dei muscoli limitrofi o impulso nervoso (inesistente considerando la "condizione" dei poveri animali).

Non dobbiamo inoltre dimenticare che su ogni corda vocale vi sono diversi cuscinetti di tessuto connettivo. Grazie ad un simile espediente, le corde riescono ad oscillare generando frequenze ben più basse rispetto ai "canonici" miagolii.

"Anche se i nostri dati non bocciano del tutto l'ipotesi della contrazione muscolare attiva per fare le fusa, dimostrano però che la laringe del gatto può facilmente produrre le fusa con frequenze da 25 a 30 hertz senza input neurali o contrazione muscolare", affermano prontamente gli autori dello studio.

Dopo aver visto di recente perché i gatti amano il tonno, ecco quindi l’ennesima curiosità su questi splendidi e affettuosi sacchi di pulci.